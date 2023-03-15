В Томске перед началом ремонта дорог в порядок приведут коммунальные сети

Коммунальные сети приведут в порядок в Томске. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томске перед началом ремонта дорог по нацпроекту в порядок приведут коммунальные сети. Такая подготовка сокращает количество раскопок на отремонтированных дорогах, сообщает пресс-служба мэрии.

«Как только позволит погода, начнется ремонт коммуникаций, которые располагаются под дорожным полотном. Мы синхронизируемся с ресурсными организациями, чтобы они успели заменить или отремонтировать то, что находится под участками ремонта», – рассказал начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович.

По его словам, ремонт коммунальных сетей сокращает количество раскопок на отремонтированных дорогах.

При ремонте дорог на некоторых участках рабочие заменят бордюрный камень, отремонтируют горловины колодцев и установят люки, нанесут новую дорожную разметку.

После основных работ необходимо восстановить благоустройство, газоны, остановки и пешеходные пространства.

Напомним, в 2020 году в Томске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 6 участков дорог общей площадью 153 тысячи квадратных метров.