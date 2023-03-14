Житель Томска обокрал 82-летнюю мать друга

Отбывать наказание предстоит в колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Томска рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в краже, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Из материалов дела стало известно, что в июне 2022 года томич зашел к своему знакомому, который проживал вместе с престарелой матерью. Воспользовавшись моментом, он украл из шкафа банковскую карту и около 4 тысяч рублей, которые принадлежали 82-летней женщине.

Набрав пин-код - он подсмотрел его, когда томичка снимала наличные с карты, - снял 37 тысяч рублей, которые потратил на свое усмотрение.

Согласившись с позицией гособвинителя, суд - с учетом уже имеющихся судимостей за кражи - приговорил мужчину к 2 годам 2 месяцам лишения свободы, которые ему предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.