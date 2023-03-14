В районы Томской области выедут врачи из областной детской больницы

Медики уже осмотрели 1 258 детей, проживающих в Томской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В течение года врачи областной детской больницы посетят все районы Томской области. Об этом сообщает в телеграм-канале департамента здравоохранения региона.

Как стало известно, узкие специалисты осмотрят более 15 тысяч детей, проживающих в самых разных районах области. Принимать будут пациентов в возрасте от года, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

Кстати, специалисты выезжают в муниципалитеты с начала марта и уже посетили Александровский, Кривошеинский и Молчановский районы. За это время они осмотрели 1 258 детей. Сейчас врачи работают в Первомайском районе. В ближайшее время они приедут в Чаинский, Кожевниковский и Томский районы.

В департаменте здравоохранения также отметили, что состав бригад врачей всегда разный: команда формируется в зависимости от потребностей конкретного района. Чаще всего выезжают травматолог-ортопед, хирург, уролог-андролог, невролог, отоларинголог и специалисты ультразвуковой диагностики.