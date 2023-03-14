Жители томского села Подгорное жалуются на мутную воду с червями

Жители села жалуются на плохое качество воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители села Подгорное в Томской области жалуются на плохое качество воды. Как сообщает издание «АиФ-Томск» со ссылкой на свой источник, после обращения жителей с жалобами на мутность и червей в воде, ее признали непригодной для использования.

Источник сообщает, что Роспотребнадзор провел проверку и обнаружил в воде несоответствие нормативов некоторым по показателям - запах при 20 градусах, а также при 60 градусах. В воде превышены показатели по мутности, перманганатной окисляемости, также в ней повышенное содержание железа, аммиака и других веществ.

Журналисты обратились за комментариями в региональный Роспотребнадзор. Там пообещали дать информацию позже.

В настоящее время жители панируют обратиться в прокуратуру.