Учредитель томской фирмы получил 8 лет тюрьмы за мошенничество и коммерческий подкуп

Олег Кальмаев. Фото: прокуратура Томской области

В Томске учредителя ООО «Компстар» приговорили к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 60 млн рублей по уголовному делу о покушении на мошенничество и коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Во вторник, 14 марта, Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя компании «Компстар». Его признали виновным в покушении на мошенничество и коммерческом подкупе. Уголовное дело возбудили на основании материалов регионального УФСБ.

Суд установил, что в июне 2020 года учредитель фирмы, специализирующейся на поставке электронного оборудования и компьютерной техники, решил незаконно заработать при проведении аукционов на поставку компьютеров в рамках нацпроекта «Образование».

Для этого подсудимый ввел директора одной из компаний-конкурентов в заблуждение и сообщил ему об участии подконтрольной ему организации в аукционе на сумму более 15 млн рублей. За отказ от подачи предложения о снижении цены контракта он потребовал у него 500 тысяч рублей.

«За аналогичные действия при проведении аукциона на сумму более 146 млн рублей, в котором фирма фигуранта уголовного дела действительно участвовала, он потребовал 3 млн рублей», – говорится в сообщении.

При получении части средств в размере 250 тысячи рублей мужчину задержали.

Суд приговорил виновного к 8 годам в исправительной колонии строгого режима и штраф 60 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

По данным из открытых источников, учредителем фирмы ООО «Компстар» является Олег Кальмаев.