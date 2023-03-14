Жителей Томска могут призвать на службу даже при достижении 30-летнего возраста

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В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Уточним, что возможно скоро, в армию начнут призывать с 21 до 30 лет, а не с 18 до 27, как сейчас. Журналист «МК в Томске» изучил документ, чтобы выяснить, как принятие этого закона скажется на мужчинах региона, попадающих под новые возрастные категории.

Отметим, что законопроект в Госдуму 13 марта внесли председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и два его заместителя.

"Предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Это связано с тем, что нынешний возраст призыва часто не дает возможности парням завершить курс базового образования.

Поэтому проект предусматривает переходный период в призыве на срочную службу до 2026 года: с 1 января до 31 декабря 2024 года подлежат призыву на срочную службу граждане РФ в возрасте от 19 до 30 лет; с 1 января по 31 декабря 2025 года — граждане от 20 до 30 лет; с 1 января 2026 года — от 21 до 30 лет.

Также уточняется, что мужчины от 27 до 30 лет, которые попали в запас и не прошли срочную службу без законных оснований для этого, могут пойти в армию по желанию.

Что касается томичей, у которых есть на руках отсрочка, то выданные документы будут действовать до истечения их срока или до исчезновения их оснований.

Журналисты "МК в Томске" отмечают, что если ничего не изменится, то весенняя призывная кампания продлится в регионе с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Но пока никакой информации на этот счет не поступало.