В томской деревне Казанка сразу горело три жилых дома

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В Томском районе в деревне Казанка сегодня утром, 14 марта, горело сразу три дома. Пожарные уже ликвидировали возгорание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"2-этажный брусовой жилой дом 6х5 м. В 4 м. от жилого дома брусовая баня размером 3х3 м. 1-этажный брусовой жилой дом размером 6х6 м. с мансардным этажом. 2-этажный жилой дом размером 6х5 м., 1 этаж кирпичный, 2 каркасного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что хозяев дома не было. А в результате пожара в первом доме обгорела и обрушилась крыша и стены по всей площади. Сгорела и обрушилась стены и бани, крыша и потолочное перекрытие. Во втором доме обгорели стены дома внутри и снаружи, обгорела и обрушилась крыша и потолочное перекрытие по всей площади. И в третьем доме оплавился сайдинг снаружи дома на площади 30 м. Обгорели линии электропередач.

По данным МЧС, площадь пожара 105 кв.м. Предварительная причина пожара: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.