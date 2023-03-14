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НовостиОбщество14 марта 2023 4:49

Низкая пожароопасность прогнозируется в Томской области в апреле и мае 2023 года

Риски пожаров есть в других городах СФО
Алёна Мищенко
Пожаров в Томской области в апреле и мае не прогнозируется.

Пожаров в Томской области в апреле и мае не прогнозируется.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалисты предположили, что в Томской области в апреле и мае 2023 года ождиается низкая пожароопасность в лесах, сообщается в телеграм-канале областного департамента лесного хозяйства.

Предварительный прогноз пожарной опасности в лесах на ближайшие три месяца разработали специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» на основе данных Гидрометцентра России и многолетних данных о горимости лесов.

Так, в Томской области ожидается низкая опасность в лесах в начале пожароопасного сезона.

В апреле риски возникновения огня в СФО обозначены в некоторых частях Омской, Новосибирской и Иркутской областей, юго-восточной части Республики Тыва.

В мае пожары могут быть на всей территории Новосибирской области, Республики Хакасия, в некоторых частях Республик Тыва и Алтай, Омской и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев.