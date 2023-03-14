Низкая пожароопасность прогнозируется в Томской области в апреле и мае 2023 года

Пожаров в Томской области в апреле и мае не прогнозируется.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Специалисты предположили, что в Томской области в апреле и мае 2023 года ождиается низкая пожароопасность в лесах, сообщается в телеграм-канале областного департамента лесного хозяйства.
Предварительный прогноз пожарной опасности в лесах на ближайшие три месяца разработали специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» на основе данных Гидрометцентра России и многолетних данных о горимости лесов.
Так, в Томской области ожидается низкая опасность в лесах в начале пожароопасного сезона.
В апреле риски возникновения огня в СФО обозначены в некоторых частях Омской, Новосибирской и Иркутской областей, юго-восточной части Республики Тыва.
В мае пожары могут быть на всей территории Новосибирской области, Республики Хакасия, в некоторых частях Республик Тыва и Алтай, Омской и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев.