Низкая пожароопасность прогнозируется в Томской области в апреле и мае 2023 года

Пожаров в Томской области в апреле и мае не прогнозируется. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалисты предположили, что в Томской области в апреле и мае 2023 года ождиается низкая пожароопасность в лесах, сообщается в телеграм-канале областного департамента лесного хозяйства.

Предварительный прогноз пожарной опасности в лесах на ближайшие три месяца разработали специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» на основе данных Гидрометцентра России и многолетних данных о горимости лесов.

Так, в Томской области ожидается низкая опасность в лесах в начале пожароопасного сезона.

В апреле риски возникновения огня в СФО обозначены в некоторых частях Омской, Новосибирской и Иркутской областей, юго-восточной части Республики Тыва.

В мае пожары могут быть на всей территории Новосибирской области, Республики Хакасия, в некоторых частях Республик Тыва и Алтай, Омской и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев.