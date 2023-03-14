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НовостиОбщество14 марта 2023 4:18

“Молодежь предпочитает сжигание тел”: директор томского крематория рассказал о спросе на услуги и тонкостях работы

Директор томского крематория рассказал о спросе на услуги и тонкостях работы
Дарья Черникова
Сотрудники провели более 100 процедур по сжиганию тел.

Сотрудники провели более 100 процедур по сжиганию тел.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томский крематорий начал работу с 10 октября. Спрос на услуги возрастает. По словам директора Владимира Полбина, обращаются томичи, жители Северска и соседних регионов.

“Недавно звонили из Санкт-Петербурга, просили сделать эксгумацию могилы на заброшенном кладбище, кремировать останки и отправить им прах”, - рассказал руководитель предприятия “АиФ-Томск”.

Сотрудники провели более 100 процедур по сжиганию тел. Стоимость варьируется в пределах 30-35 тысяч рублей. За компанией закреплён священник от епархии, по запросу он проводит отпевание. Как объяснил Владимир Полбин, молодёжь и люди среднего возраста предпочитают кремацию вместо стандартного захоронения.

Сотрудники не предлагают услуги близким умерших. Директор отметил, что такую практику в оборот вводить не планируют.

“Считаю, что подобное абсолютно непорядочно. Мы работаем открыто. Если семья приняла решение о кремации, то родственники звонят самостоятельно”, - объяснил директор.

Напомним, томичи обнаружили загадочное кладбище домашних животных в Михайловской роще.