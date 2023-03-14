Суд приговорил жителя Томска к трем годам колонии за смертельное ДТП

Томича осудили за смертельное ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский районный суд приговорил к трём годам колонии-поселения 38-летнего мужчину, по вине которого в аварии погиб человек, сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, в июле 2021 года томич, управляя грузовым автомобилем, ехал по трассе Томск – Мариинск и заснул за рулем. Из-за чего он поздно увидел двигающийся впереди него автомобиль.

Мужчина попытался избежать столкновения и вывернул руль, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander. От полученных травм 34-летий водитель иномарки скончался на месте аварии.

38-летнего жителя Томска признали виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Томича приговорили к 3 годам в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.