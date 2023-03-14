Пожарные через окно спасли мужчину из горящего дома в Томской области

Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Томской области. Фото: Сергей ГАПОН

В Кожевниковском районе в дерене Старая Ювала при пожаре в жилом доме был спасен один человек. Хозяина квартиры спасли через окно, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании двухквартирного жилого дома на улице Гагарина в деревне Старая Ювала поступил дежурному в 6:01.

«На момент прибытия первого подразделения: задымление в доме. Хозяин квартиры, спасен пожарными через окно», – говорится в сообщении.

В результате пожара в квартире частично обгорела вещная обстановка, стиральная машинка, обгорел дощатый пол. В другой квартире обгорел дощатый пол. Общая площадь возгорания составила 4 кв.м.

Огонь ликвидировали в 6:40. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.