Потепление до +4 градусов ожидается в Томске 14 марта

В Томске потеплеет до +4 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теплая погода до +4 градусов и порывистый ветер ожидаются в Томске во вторник, 14 марта. Об этом сообщает томский гидрометцентр.

В Томске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер будет дуть южный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем составит +2…+4°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области преимущественно без осадков, днем мокрый снег. Ветер будет дуть южный 3-8 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура днем +2…+7°С, местами до -3°С. На дорогах местами гололедица.