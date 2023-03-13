В мастерской Томской епархии шьют носилки для бойцов спецоперации на Украине

Фото: Томская епархия.

В 9 января при Свято-Троицкой церкви открыли епархиальную швейную мастерскую святой блаженной Домны Томской. Здесь, по информации «МК в Томске», изготавливают необходимые сегодня для наших бойцов в зоне СВО тактические носилки, подсумки и пятиточечники. Кстати, при томских храмах швейные мастерские работают уже с весны прошлого года, практически с начала проведения спецоперации по освобождению Донбасса.

Находится епархиальная швейная мастерская в здании воскресной школы Свято-Троицкой церкви. Здесь практически бесперебойно отшивают необходимые для бойцов изделия волонтеры - одновременно может находится до десяти мастериц. Самая юная из них - шестиклассница Настя. Она приходит сюда вместе с мамой в свободное от учебы время и помогает шить носилки.

Фото: Томская епархия.

- В зоне СВО очень востребованы тактические бескаркасные носилки, которые в нашей мастерской изготавливают по всероссийскому проекту «Золотые руки Ангела». Эвакуация раненных - нелегкий процесс, а тактические носилки его облегчают и часто спасают жизнь солдату, - рассказала журналисту «МК в Томске» руководитель информотдела Томской епархии Полина Ромашова.

Материалы для носилок, инструкцию по их изготовлению передала мастерицам общественная организация «Золотые руки Ангела», которая и является инициатором пошива этих изделий по всей России. Также в мастерской изготавливают подсумки для них. Пользуются спросом и пятиточечники, на которых бойцы лежат и сидят без риска простыть.

Сейчас в томскую мастерскую поступил запрос от военнослужащих на изготовление подсумок для магазинов от автомата Калашникова. Их купить сложно, а они сейчас очень нужны. И в большом количестве.

Поэтому в мастерской святой блаженной Домны Томской будут очень рады новым волонтерам. Например, чтобы нарезать наполнитель и вставлять его в пятиточечники. Тогда швеям не придется отрываться от основного дела - изготовления тактических носилок и подсумок.

Посылки на передовую, кстати, уходят постоянно. Отправляют их разными каналами. В том числе через общественные организации, непосредственно руководство Томской епархии, а также через близких и родных бойцов.