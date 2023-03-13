Житель Томска выплатит 500 тысяч рублей за отравление ребенка газами из своего авто

Помощь к женщине и ребенку подоспела вовремя. Фото: Томская областная ПСС.

Мировой судья судебного участка №4 Ленинского судебного района Томска признал местного жителя виновным в «причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества.

Напомним, в мае прошлого года 30-летняя женщина и ее маленький ребенок отравились выхлопными газами, которые попали в квартиру по вентиляции из подземного гаража. Инцидент произошел в жилом доме по переулку Тихому в Томске. Обоим потребовалась госпитализация – домой пострадавших выписали только в июне.

В причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности обвинили одного из жильцов: по версии следствия, мужчина поставил свое авто в подземный гараж и ушел домой, не убедившись в отключении двигателя.

В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год. А также выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей пострадавшему ребенку.