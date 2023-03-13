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НовостиОбщество13 марта 2023 7:45

Жителей Томска задержали в аэропорту Санкт-Петербурга из-за украденного ноутбука

Алёна Мищенко
Фото: телеграм-канал "Але, это Сакалов"

Фото: телеграм-канал "Але, это Сакалов"

Прилетевшие в Санкт-Петербург томичи застряли на выходе из аэропорта культурной столицы из-за украденного ноутбука, сообщается в телеграм-канале «Алё это Сакалов».

«Прилетели в Спб из Томска на рейсе 310 и нас держат в аэропорту уже целый час. У кого-то украли ноутбук», — написали очевидцы.

В комментариях к посту томичи сообщили, что владелец ноутбука оставил его в томском аэропорту на досмотре. В настоящее время всех пассажиров выпустили из здания аэропорта.