Мэрия Томска обратила внимание на нехватку школ в новых районах на Пушкина и ДОСААФе

В Томске не хватает школ на улице Пушкина и ФОСААФе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске определены районы, в которых не хватает мест в близлежащих школах. В основном это касается новых жилых комплексов на улице Пушкина. Сейчас власти решают вопрос, к каким школам прикрепить новостройки. Об этом сообщил начальник городского департамента образования Максим Савенков.

По словам Савенкова, все проекты планировки предусматривают строительство школ. Больше всего учреждений не хватает в районе ДОСААФа. Близлежащие школы №№47, 43, 67 и гимназия №29 сильно перегружены. Власти не понимают, куда прикрепить территорию «Михайловского парка», так как ближайшая школа №47 не сможет принять оттуда детей.

Ситуация может измениться после того, как в «Михайловском парке» появятся своя школа и сад, уточнил он изданию РИА Томск.

Также образовательных учреждений не хватает в ЖК «Salt парк» в районе Белого озера. В ближайшей школе №24 остается совсем мало мест. Детей из нового ЖК «Голландский квартал» на проспекте Комсомольском может принять школа №15.