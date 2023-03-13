Мошенники украли более 130 тысяч рублей у томички через мобильное приложение

Аферисты напугали женщину переводом средств в другую страну. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мошенники через мобильное приложение похитили у томички более 130 тысяч рублей. В дежурную часть МВД по Ленинскому району с заявлением обратилась 36-летняя местная жительница, рассказали в пресс-службе УМВД России по Томской области.

По предварительной информации, женщине на мобильный позвонили с неизвестного номера. Незнакомец представился банковским работником и рассказал, что от имени женщины подали заявку на кредит. По словам томички, она не брала деньги в долг от организации. После этого собеседник соединил жертву с якобы сотрудником Центрального банка.

Тот сообщил женщине об оформленном на неё кредите неизвестными и попытках перевода средств в другую страну. Аферист убедил томичку установить на смартфон приложение удалённого доступа. Позже мошенники списали с её карты более 130 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу с банковского счёта. Полицейские напоминают, что в подобных ситуациях необходимо прекращать беседу с неизвестным. Он может оказаться злоумышленником.

Напомним, в Томске появился новый вид мошенничества.