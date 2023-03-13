В новостройках Томска квартиры дороже вторичного рынка

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Эксперты заявили, что в Томске квартиры в новостройках дороже на 30%, чем на вторичном рынке. Об этом рассказали специалисты "Мир квартир".

Уточняется, что по подсчетам аналитиков, в России в 62 городах из исследованных 70 новостройки дороже квартир вторичного рынка, в том числе в Томске (разница составляет 28,3 %).

Таким образом, в Томске средняя стоимость квадратного метра в новостройке 110 509 рублей, а на вторичном жилье — 96 723 рублей. Отметим, что разница составляет 14,3 %. Средняя стоимость квартиры в томской новостройке — 6 004 912 рубля, на вторичном рынке — 4 679 849 (разница составляет 28,3 %).

Как пояснил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко пояснил, раньше считалось, что новостройка должна стоить меньше, чем «готовая» квартира, ведь она представляет собой голые бетонные стены, которые еще предстоит превращать в жилое помещение посредством недешевого ремонта.

"Ситуацию во многом изменило распространение на рынке квартир с отделкой, что «уравняло в правах» оба сегмента. Удорожанию новостроек способствовало и повышение стоимости стройматериалов", - добавляет Луценко.

Специалист также напомнил, что уже в 2021 году новостройки впервые превысили по стоимости готовое жилье. Средний квадратный метр новостроек за семь лет подорожал более чем вдвое, на 109 % (для сравнения: метр «вторички» — на 73,5%)