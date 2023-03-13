Егор Тимофеев назначен председателем комитета внутренней политики Томской области

Фото: администрация Томской области

Председателем комитета внутренней политики администрации Томской области назначен 34-летний Егор Тимофеев. Ранее он работал главой отдела во Всероссийской ассоциации местного самоуправлении. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Председателем комитета внутренней политики региона в течении шести лет работал Андрей Ульянов. Он покинул пост 31 января по собственному желанию.

Губернатор Томской области Владимир Мазур представил нового руководителя на аппаратном совещании. Егор Тимофеев приступил к работе с сегодняшнего дня.

«Продолжаю обновлять команду управления. Егору Тимофееву предстоит придать новый импульс работе нашего комитета внутренней политики», – отметил Владимир Мазур.

По словам губернатора, области нужна перезагрузка в работе с НКО и общественными движениями, конфессиями и диаспорами, и с другими направлениями.

Егор Тимофеев родился 31 марта 1988 года в Казани. Имеет техническое, гуманитарное и юридическое образование, а также 10-летний опыт работы на муниципальной службе в Казани.

В 2010 году начал работу инженером во Всероссийском НИИ расходометрии. Прошел путь от главного специалиста отдела протокола организационного управления до замначальника отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями. В 2021 году стал начальником отдела во Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Женат, двое детей.