Егор Тимофеев назначен председателем комитета внутренней политики Томской области

Фото: администрация Томской области
Председателем комитета внутренней политики администрации Томской области назначен 34-летний Егор Тимофеев. Ранее он работал главой отдела во Всероссийской ассоциации местного самоуправлении. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.
Председателем комитета внутренней политики региона в течении шести лет работал Андрей Ульянов. Он покинул пост 31 января по собственному желанию.
Губернатор Томской области Владимир Мазур представил нового руководителя на аппаратном совещании. Егор Тимофеев приступил к работе с сегодняшнего дня.
«Продолжаю обновлять команду управления. Егору Тимофееву предстоит придать новый импульс работе нашего комитета внутренней политики», – отметил Владимир Мазур.
По словам губернатора, области нужна перезагрузка в работе с НКО и общественными движениями, конфессиями и диаспорами, и с другими направлениями.
Егор Тимофеев родился 31 марта 1988 года в Казани. Имеет техническое, гуманитарное и юридическое образование, а также 10-летний опыт работы на муниципальной службе в Казани.
В 2010 году начал работу инженером во Всероссийском НИИ расходометрии. Прошел путь от главного специалиста отдела протокола организационного управления до замначальника отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями. В 2021 году стал начальником отдела во Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Женат, двое детей.