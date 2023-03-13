В Томской области для директоров школ проведут первый “Разговор о важном”

Проект ввели для школьников 1 сентября 2022 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томске 13 марта для директоров школ проведут первый “Разговор о важном: взгляд директора”. С инициативой выступили в Министерстве просвещения России. Занятие проведут в областном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Во время программы в формате открытого общения обсудят выстраивание взаимодействия с педагогами и учениками, связь между детьми и родителями, интересы школы перед государством, сообщили в департаменте высшего образования Томской области.

С представителями педагогического сообщества региона встретятся директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Алексей Благинин, ректор Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин и начальник Департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

Напомним, средняя зарплата учителей томских школ в 2022 году составила более 42 тысяч рублей.