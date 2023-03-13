Более 80 домов в Томске останутся без света 13 марта

В Томске отключат свет в более 80 домах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в понедельник, 13 марта, более 80 домов останутся без света в связи с плановым отключением оборудования. Об этом сообщают «Горсети».

Так, с 09:00 до 11:00 света не будет в доме по проспекту Ленина, 83.

С 09:00 до 12:00 свет отключат на Московском тракте, 109/4.

С 09:00 до 16:30 отключения пройдут в домах:

пер. Пришвина 14;

ул. Гамалеи, 5,8;

ул. Мечникова, 1,2,3, 4, 5, 6, 7,1-а, 2, 2-б, 2-г, 2/1, 3-а, 5-б, 8, 9, 10, 11, 12,13,17-31, 20-32, 20-а, 42-44;

ул. Наумова, 2, 3, 4, 5,11, 12, 13,12-16,16-а,17-31,20,20-а,21-а,24-26,26-а,27/1;

ул. Пастера, 2, 2-а, 2-б, 2-в,2-г,12.

С 11:00 до 13:00 без света останутся жители дома на улице Набережная реки Ушайки, 18А.

С 13:00 до 14:30 энергетики обесточат домна улице Мокрушина, 1.

С 14:00 16:0 проспекте Ленина, 76.