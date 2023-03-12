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НовостиОбщество12 марта 2023 0:00

Гололед и -2 градуса ожидаются в Томске 13 марта

Существенных осадков не ожидается
Алёна Мищенко
Гололед и -2 градуса ожидаются в Томске 13 марта.

Гололед и -2 градуса ожидаются в Томске 13 марта.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 13 марта, в Томске существенных осадков не ожидается, термометры покажут -2 градуса. Об этом сообщает Томский гидрометцентр.

В Томске погода будет облачной с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-9 м/с, его порывы достигнут 14 м/с. Температура днем составит 0…-2 градуса.

В Томской области утром возможна изморозь. Будет дуть северо-западный 4-9 м/с, местами порывы достигнут 16 м/с. Температура воздуха будет -4...+1 градус.

На дорогах местами гололедица.