Гололед и -2 градуса ожидаются в Томске 13 марта. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 13 марта, в Томске существенных осадков не ожидается, термометры покажут -2 градуса. Об этом сообщает Томский гидрометцентр.

В Томске погода будет облачной с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-9 м/с, его порывы достигнут 14 м/с. Температура днем составит 0…-2 градуса.

В Томской области утром возможна изморозь. Будет дуть северо-западный 4-9 м/с, местами порывы достигнут 16 м/с. Температура воздуха будет -4...+1 градус.

На дорогах местами гололедица.