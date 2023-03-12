В Томске спасатели вытащили палец трехлетнего мальчика из игрушечной пожарной машины

Фото: Поисково-спасательная служба Томской области

В Томске спасатели помогли трехлетнему мальчику освободить палец из отверстия игрушечной пожарной машины, сообщает поисково-спасательная служба Томской области.

«В воскресенье, 12 марта помощь спасателей потребовалась в освобождении мальчика (3года 9месяцев) из плена пожарного автомобиля», – говорится в сообщении.

По информации ПСС, ребенок пытался спасти маленький шарик из отверстия игрушечной пожарной машины. В конечном итоге, у малыша застрял палец, который он не мог вытащить самостоятельно.

Спасатели помогли освободить палец ребенку с помощью слесарного инструмента и смекалки.