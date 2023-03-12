Еще 141 житель Томской области заразился COVID-19 за минувшие сутки

В Томской области зафиксирован 141 случай коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 141 жителя Томской области. Сейчас в регионе 163 819 подтвержденных случаев коронавируса. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, 122 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 161 382 человек.

В больницы за сутки не госпитализировали ни одного человека. От коронавируса за сутки смертей не зафиксировано. Общее число умерших составило 984 человека.

Северск не входит в общеобластную статистику. По данным ФМБА России, по состоянию на 7 марта, в Северске зарегистрировано 36 084 случая коронавируса, общее число выздоровевших составило 35 725 человек.