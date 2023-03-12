Более 600 человек приняли участие в томском лыжном марафоне

В Томске проходит лыжный марафон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске 11 и 12 марта на стадионе «Буревестник» проходит лыжный марафон. Участие в мероприятии принимают более 600 спортсменов, сообщает пресс-служба мэрии.

«В эти выходные на стадионе «Буревестник» проходит томский лыжный марафон. Мероприятие входит в легендарную серию лыжных марафонов и Суперкубок Russialoppet. Участие в марафоне принимают более 600 спортсменов-лыжников», – говорится в сообщении.

В субботу спортсмены соревновались в гонке классическим стилем на дистанциях 25, 10 и 3 км. 12 марта стартовала гонка свободным стилем. Лыжники могут выбрать дистанцию: 50, 30, 25 и 15 км.

На финише каждый частник получает уникальную медаль, а лидеры в абсолютном зачете среди мужчин и женщин получат денежные призы.

Победителей марафона наградят 12 марта в 18:00 в «Точке кипения».