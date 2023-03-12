Около 180 крыш очистили от снежных навесов в Томске за неделю

Крыши в Томске очищают от снежных навесов. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Снежные и ледяные навесы удаляют с кровель в ежедневном режиме. В пресс-службе городской администрации сообщили, что за прошедшую неделю в Томске от снежных навесов очистили почти 180 крыш .

«За неделю снежные навесы и наледь убрали со 178 крыш зданий, кроме того, полностью очищено 53 кровли по всему городу», – говорится в сообщении.

В Советском районе работы велись на улице Герцена, 46/1, проспекте Фрунзе, 40, улице Белинского, 3, улице Гоголя, 19, улице Олега Кошевого, 70, улице Некрасова, 2, улице Тверская, 28, улице Вершинина, 9, улице Крылова, 26, 10/1, по переулку Даниловский, 9, улице Никитина, 9, проспекте Комсомольский, 12, улице Трифонова, 9, улице Алтайская, 133, 14, улице Гоголя, 19, улице Никитина, 21 и др.

К очистке крыш присоединились и объекты потребительского рынка – магазин «Хищник» и «Автоцентр» на Шевченко, «Берлога» на проспекте Фрунзе, 122, предприниматели «Ойл70» и «Корона» на Герцена, а также Фрунзенский рынок.