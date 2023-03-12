Мокрый снег и +1 градус ожидаются в Томске в воскресенье

В Томске потеплеет до +1 градуса. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Последний день недели в Томске будет теплым, но ветреным. Столбики термометров поднимутся до +1 градуса, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Томске 12 марта пройдет мокрый снег, местами гололедные явления. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 15-18 м/с. Днем температура воздуха ожидается около -1…+1°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области также возможен мокрый снег, днем по западу без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-11 м/с, с усилением до 15 м/с. Днем потеплеет до -3…+2°С, местами до -8°С. На дорогах местами сильная гололедица.