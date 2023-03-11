Фото: ПСС по Томской области

Житель Томской области застрял на парашюте на дереве. Сотрудники ПСС спасли мужчину, сообщают спасатели в своем телеграм-канале.

"11 марта в 12:55 оперативному дежурному Томской областной поисково-спасательной службы поступил вызов о зависании парашютиста на дереве в районе поселка Головино", - говорится в сообщении.

В ПСС рассказали, что спасатели произвели спуск пострадавшего с применением лестницы и альпинистского снаряжения. Медицинская помощь парашютисту не потребовалась.

Отмечается, что за день произошло три зависания парашютистов, в двух случаях граждане смогли спуститься самостоятельно.