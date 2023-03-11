В Томске родителям 11-классников предложили сдать ЕГЭ по русскому языку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области родителям выпускников в рамках акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» предлагают сдать ЕГЭ. Она стартует 14 марта.

Уточним, что данная акция в регионе пройдет в седьмой раз. В этот раз она состоится в Томском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования (улица Пирогова, 19) и в Северской гимназии (улица Калинина, 88). Начало в 14.30.

Благодаря данной процедуре, родители школьников смогут увидеть, как осуществляется контроль на экзамене, как проходит регистрация участников и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места, как происходят печать и сканирование контрольных измерительных материалов, как выглядят КИМы.