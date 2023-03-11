В Томской области из-за COVID-19 скончался один человек

Фото: Иван МАКЕЕВ

11 марта стало известно о смерти одного жителя Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 984 человек.

Также сегодня выявлено еще 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, за все время в регионе 163 678 подтвержденных случаев за все время.

По данным оперштаба, 191 житель Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 161 260 человек.