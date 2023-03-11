В 2022 году средний заработок томича составил 34 тысячи рублей

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В Томской области в 2022 году средний заработок местного жителя составил 34 786 рублей. Такие данные приводит Томскстат.

Уточняется, что за предыдущий год (2021) средний заработок томича составлял 30 364 рублей. Отмечается, что с учетом инфляции и вычета всех обязательных платежей эта сумма по отношению к 2020 году почти не изменилась — сократилась на 0,1 %. Денежные расходы в среднем на душу населения за 2021 год были в сумме 28 776 рублей.

Что касается расходов за 2022 год, то они остановились на средней сумме 33 988 рублей.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по предварительным данным, в январе — декабре 2022 года составили к январю — декабрю 2021 года 100 %", - добавляют статистый.

Также в Томскстате отметили, что в номинальном выражении денежные доходы выросли на 12,3 % год к году. С учетом индекса цен доходы упали на 1,6 %. Расходы в номинальном выражении выросли на 17,4 %, в реальном — на 2,9 %.