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НовостиОбщество11 марта 2023 8:00

На Томи начнут взрывать лед 21 марта

Первые ледовзрывные работы планируют провести в районе села Батурино
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В Томской области на Томи начнут взрывать лед 21 марта. Первые ледовзрывные работы планируют провести в районе села Батурино, сообщили представители МЧС.

Уточняется, что всего взрывчатых веществ планируется израсходовать от тонны до полутора. В МЧС также отметили, что местные жители не услышат грохота от взрыва.

Помимо этого, сотрудники МЧС сообщили, что до 18 марта планируется провести ледовзрывные работы у острова Чернильщиковский с отводом в Поросскую протоку.

С 13 по 28 марта лед будут пилить от Северного моста до острова Собачий. Также рыбаков предупреждают об опасности выхода на лед в этих местах.