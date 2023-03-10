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НовостиОбщество10 марта 2023 8:24

Жителей Томска просят воздержаться от поездок в Грузию

Это связано с протестами в стране
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Россиян и жителей Томской области в том числе, просят воздержаться от поездок в Грузию. Это связано с протестами в стране, сообщает портал "Объясняем.рф".

"Российским туристам рекомендовано воздержаться от поездок в Грузию из-за протестов в этой стране. Если вы уже там, не посещайте людные места, особенно центральные районы Батуми и Тбилиси", - сообщается на портале.

Также отмечается, что группы туристов могут обратиться за помощью по телефону ассоциации «Турпомощь», а путешествующие индивидуально — в посольство Швейцарии, где есть секция интересов России.

Ассоциация «Турпомощь»: +7 (499) 678-12-03, secretary@tourpom.ru.