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НовостиОбщество10 марта 2023 7:59

Крышу и большой зал томского ТЮЗа отремонтируют до конца 2023 года

На ремонт здания выделено более 47 млн рублей
Алёна Мищенко
Найден подрядчик на ремонт крыши томского ТЮЗа.

Найден подрядчик на ремонт крыши томского ТЮЗа.

Фото: Кирилл Колемасов

В Томске определили подрядчика на ремонт крыши и большого зала театра юного зрителя. Его выполнит компания «СКИТ-93». На ремонт здания выделено более 47 млн рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.

Как сообщила председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина, работы выполнят в рамках капремонта по восстановлению крыши и большого зала театра после пожара. Подрядчиком стала лицензируемая организация «СКИТ-93».

Она добавила, что на ремонт крыши и большого зала ТЮЗа по федеральному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура» выделено более 47 млн рублей.

До конца года подрядчику предстоит заменить старые деревянные элементы кровли и обрешеток, обработать деревянные конструкции крыши огнезащитным составом, отреставрировать потолочное перекрытие зала, восстановить лепной декор и выполнить другие работы.

Напомним, в феврале 2021 года в ТЮЗе при пожаре пострадала обрешетка крыши на площади 200 кв.м, потолок в главном зале обрушился в месте крепления центральной люстры. По оценке проектировщиков, стоимость ремонта оценивалась в 40 миллионов рублей.