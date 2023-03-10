Крышу и большой зал томского ТЮЗа отремонтируют до конца 2023 года

Найден подрядчик на ремонт крыши томского ТЮЗа. Фото: Кирилл Колемасов

В Томске определили подрядчика на ремонт крыши и большого зала театра юного зрителя. Его выполнит компания «СКИТ-93». На ремонт здания выделено более 47 млн рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.

Как сообщила председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина, работы выполнят в рамках капремонта по восстановлению крыши и большого зала театра после пожара. Подрядчиком стала лицензируемая организация «СКИТ-93».

Она добавила, что на ремонт крыши и большого зала ТЮЗа по федеральному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура» выделено более 47 млн рублей.

До конца года подрядчику предстоит заменить старые деревянные элементы кровли и обрешеток, обработать деревянные конструкции крыши огнезащитным составом, отреставрировать потолочное перекрытие зала, восстановить лепной декор и выполнить другие работы.

Напомним, в феврале 2021 года в ТЮЗе при пожаре пострадала обрешетка крыши на площади 200 кв.м, потолок в главном зале обрушился в месте крепления центральной люстры. По оценке проектировщиков, стоимость ремонта оценивалась в 40 миллионов рублей.