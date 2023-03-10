Новая схема проезда начала действовать в районе Иркутского тракта в Томске

Нова схема начала действовать с сегодняшнего дня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске с 10 марта изменилась схема движения в районе Иркутского тракта и улицы Рабочей. Правила планируют изменить ради развития пропускной способности участка дороги. Об этом сообщает городская администрация.

«По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства, с сегодняшнего дня по согласованию с ГИБДД на повороте с Иркутского тракта на ул. 1-ю Рабочую изменилась схема движения транспорта», – говорится в сообщении.

Теперь автомобили, которые движутся по третьей полосе в сторону центра, могут проезжать налево и направо.

На дороге установлены новые дорожные знаки. Томичей просят учитывать данную информацию для дальнейших поездок.