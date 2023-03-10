"Апатия, тревоги и депрессия": психолог рассказал томичам о причинах весеннего обострения

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С наступлением весны у многих меняется настроение. Кто-то счастлив ближайшему лету, а кто-то, наоборот, впадает в весеннюю депрессию. Интернет-издание "МК в Томске" пообщалось с психологом и узнало для томичей причины данной апатии.

"В профессиональном психиатрическом сообществе весеннее обострение фигурирует под понятием сезонное аффективное расстройство психики. Эту категорию ввели в классификатор психических заболеваний недавно", — говорит практикующий психотерапевт Наталья Зайцева.

Эксперт отмечает, что под этим термином понимают расстройства эмоциональной сферы, в возникновении которых большую роль играет смена времен года и изменение продолжительности светового дня.

Зимой жители Томской области видят достаточно мало солнца, и когда с приходом весны продолжительность светового дня увеличивается, а солнце все чаще выходит из-за туч, у человека происходит изменение гормонального фона.

Уточняется, что часто он возникает не столько из-за того, что томичи включают в рацион мало свежих овощей и фруктов. Зимой «вымывание» витаминов происходит из-за мобилизации ресурсов организма в холодное и темное время.

"Поэтом с приходом весны все процессы в организме человека резко ускоряются, и он испытывает стресс, так как теперь ему нужно приспосабливаться к новым окружающим условиям", — рассказывает психолог.

Также по словам эксперта, если у человека нет хронических заболеваний психики, то весеннее обострение может даже и не наступить. Если наступило, то здесь помогут банальные, но действенные рекомендации: чаще бывать на свежем воздухе, обеспечить себе умеренную физическую нагрузку и по возможности разнообразное питание, постараться исключить стрессы и переработке на работе.

В Томске фототерапию предлагают салоны красоты, но не как спасение от весеннего обострения, а как фотоомоложение лица. Процедура стоит от 3 до 9 тысяч рублей.