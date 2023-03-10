Жители Томска плохо оценили чистку дворов от снега

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Более 100 УК плохо справились с чисткой дворов от снега по мнению томичей. За зимний период получено 107 обращений от горожан, сообщает пресс-служба мэрии.

"По сообщениям районных администраций, за зимний период получено 107 обращений от горожан не недостаточную работу управляющих организаций. Во всех случаях жители города жаловались на некачественную уборку снега во дворах своих домов", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что в Кировском районе от горожан поступило 14 обращений на различные управляющие организации: ООО УК «Источное», УК «Жилсервис Кировский», ООО «Жилсервис на Дзержинского», ООО УК «Жилремсервис-1», УК «Социальная» и УК «Возрождение».

В администрации Ленинского района было 8 обращений, касающихся УК «ЖЭК Жилищник», ЖК «Береговая, 17» и «Трудовая, 22/1», УК «Каштачная», УК «Жилсервис», УК «Интеграл» и УК «Мир». Жители Советского района обращались в администрацию 37 раз по поводу уборки снега ПК ЖК «Типографский», ООО «Жилремсервис», ООО «УК Академическая», ООО «УК Жилище», «Компания Союз», УК «Фрунзенская» и прочих.

В администрацию Октябрьского района поступило 48 обращений от горожан по поводу работы УК «МАЯКъ», ЖЭК №30, УК «Социальная», УК «Управа», УК «Жилфонд», УК «Гарантия», УК «Забота» и прочих.