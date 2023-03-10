Убытки организаций Томской области увеличились на 51% в 2022 году

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 53,6 млрд рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За 2022 год сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 53,6 млрд рублей. Это на 13,4% меньше, чем в 2021 году, сообщают аналитики Томскстата.

В прошлом году прибыль получили 273 организации области (69,1% от общего числа организаций) в общей сумме 85 млрд рублей. В сравнении с 2021 годом этот показатель увеличился на 2,7%.

Наибольшая доля полученной прибыли пришлась на организации в обеспечении электроэнергией, газом и паром; кондиционировании воздуха и деятельности в области здравоохранения и соцуслуг.

Убытки получили 122 организации. Их сумма составила 31,4 млрд рублей, это на 51% больше, чем в 2021 году.

Доля убыточных организаций по сравнению с тем же периодом 2021 года увеличилась на 2,8 процентных пункта и составила 30,9%.