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НовостиОбщество10 марта 2023 5:05

Убытки организаций Томской области увеличились на 51% в 2022 году

Убытки получили 122 организации
Алёна Мищенко
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 53,6 млрд рублей.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 53,6 млрд рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За 2022 год сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 53,6 млрд рублей. Это на 13,4% меньше, чем в 2021 году, сообщают аналитики Томскстата.

В прошлом году прибыль получили 273 организации области (69,1% от общего числа организаций) в общей сумме 85 млрд рублей. В сравнении с 2021 годом этот показатель увеличился на 2,7%.

Наибольшая доля полученной прибыли пришлась на организации в обеспечении электроэнергией, газом и паром; кондиционировании воздуха и деятельности в области здравоохранения и соцуслуг.

Убытки получили 122 организации. Их сумма составила 31,4 млрд рублей, это на 51% больше, чем в 2021 году.

Доля убыточных организаций по сравнению с тем же периодом 2021 года увеличилась на 2,8 процентных пункта и составила 30,9%.