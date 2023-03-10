В Томске мать отсудила у игрового центра 50 тысяч рублей за травму ребенка

Томичка отсудила компенсацию у игрового центра. Фото: Даниил ОПАРИН

Суд взыскал в пользу пятилетнего ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей за травму, полученную в одном из детских игровых центров, сообщила прокуратура Томской области.

Судом установлено, что в июне 2022 года семья отмечала день рождения ребенка в одном из игровых центров города. В процессе игры малыш ударился об дверь и получил травму головы, которая относится к категории легкого вреда здоровья. Ребенок проходил длительное лечение.

В игровом центре не оспаривали факта получения мальчиком травмы, но посчитали, что их вины в случившемся нет.

Однако прокурор отметил, что получение ребенком травмы стало возможно из-за наличия недостатков в организации работы игровой зоны.

Суд взыскал игрового центра в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Решение не вступило в силу.