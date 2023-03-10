Виталий Трапезников стал главой департамента тарифного регулирования Томской области

Фото: администрация Томской области

Начальник департамента тарифного регулирования Томской области Марина Васягина покинула свой пост. Ее место займет председатель комитета экономического развития администрации ЗАТО Северск Виталий Трапезников, сообщила администрация региона.

Губернатор Томской области Владимир Мазур принял отставку Марины Васягиной.

«Марина Дмитриевна без малого 10 лет возглавляла один из ключевых департаментов области, достаточно много сделала на этом посту, но приняла решение уйти в отставку. Ее решение понимаю и принимаю. Сегодня ее последний рабочий день», – сказал Владимир Мазур.

Главой департамента губернатор назначил председателя комитета экономического развития администрации Северска Виталия Трапезникова. Он приступит к работе с 13 марта.

Виталий Трапезников родился в Северске в 1978 году. В 1999 году окончил бакалавриат ТПУ по направлению «менеджмент», а в 2000 году там же получил квалификацию «экономист». В 2017 с отличием окончил магистратуру ТГАСУ по направлению «строительство».

Трдовую деятельность начал с 1999 года в северском СПАО «Химстрой». Прошел путь от слесаря автомобилей до экономиста. Пост председателя комитета экономического развития администрации ЗАТО Северск занимал с 2018 года. Женат, есть сын.