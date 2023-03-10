Жители Томска не смогли попасть в автобус из-за заклинившей двери

Фото:"Регион-70"

В Томске утром 10 марта в маршрутке №510 заклинило дверь и люди не смогли попасть в автобус, чтобы уехать на работу. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«9 марта, утро, 8:30, ДОСААФ. Люди торопятся на работу и… помогают открыть дверь в 510. Сначала ты ждёшь его 40 минут, а потом наблюдаешь такое», - написал местный житель в паблике «Регион-70».

На кадрах видно, как мужчина пытается применить усилия и самостоятельно открыть дверь транспорта, но ничего не выходит.

По какой причине в автобусе заклинило дверь – неизвестно. В комментариях к посту, горожане предположили, что это могло произойти как из-за замерзания техники, так и из-за того, что автобус был переполнен пассажирами.