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НовостиОбщество10 марта 2023 2:25

Жители Томска не смогли попасть в автобус из-за заклинившей двери

Из-за этого томичи опоздали на работу
Алёна Мищенко
Фото:"Регион-70"

Фото:"Регион-70"

В Томске утром 10 марта в маршрутке №510 заклинило дверь и люди не смогли попасть в автобус, чтобы уехать на работу. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«9 марта, утро, 8:30, ДОСААФ. Люди торопятся на работу и… помогают открыть дверь в 510. Сначала ты ждёшь его 40 минут, а потом наблюдаешь такое», - написал местный житель в паблике «Регион-70».

На кадрах видно, как мужчина пытается применить усилия и самостоятельно открыть дверь транспорта, но ничего не выходит.

По какой причине в автобусе заклинило дверь – неизвестно. В комментариях к посту, горожане предположили, что это могло произойти как из-за замерзания техники, так и из-за того, что автобус был переполнен пассажирами.