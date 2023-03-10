Небольшой снег и до -3 градусов ожидается в Томске 10 марта

В Томске потеплеет до -3 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 10 марта, в Томске потеплеет до -3 градусов, также в городе пройдет небольшой снег, сообщает томский гидрометцентр.

В Томске днем будет облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер будет юго-восточный 4-9 метров в секунду, с порывами до 15 м/с. Температура ожидается в пределах -1...-3 градусов ниже нуля.

В Томской области ночью и утром местами возможна изморозь; днем небольшой , местами умеренный снег, по крайнему востоку без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-восточный 4-9 м/с, порывы достигнут 15 м/с. Температура днем составит -3…+2 градуса, местами до -8 градусов.

На дорогах местами гололедица.