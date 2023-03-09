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НовостиОбщество9 марта 2023 8:03

На Богашевском тракте ограничили движение из-за горящего автобуса

Информации о пострадавших нет
Алёна Мищенко
"Регион-70"

"Регион-70"

В четверг, 9 марта, на Богашевском тракте в Томске загорелся маршрутный автобус ПАЗ. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Регион-70".

В социальных сетях появилось сообщение о том, что на Богашевском тракте горит маршрутка ПАЗ. Очевидцы прикрепили видео, на котором отчетливо видно, как из окон транспорта валит черный дым.

В региональном ГУ МЧС корреспонденту "КП-Томск" сообщили, что сигнал о возгорании автобуса ПАЗ на выезде из Томска в сторону Богашева поступил в дежурную часть в 14:26. Пострадавших нет.

В результате пожара выгорел моторный отсек и частично сгорел салон. Причина пожара устанавливается.

Огонь удалось потушить в 14:36.