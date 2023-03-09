Карина Нигай: «Я – очень волевой человек, и всегда готова бороться за свое место под солнцем»

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На телеканале ТНТ по субботам в 9:00 вовсю идет новое шоу «Бьюти баттл», где в мастерстве будут соревноваться лучшие парикмахеры страны. Среди членов жюри не только мастера по волосам, но и известный стилист Карина Нигай. В интервью девушка рассказала нам о своих обязанностях судьи, о главном вызове в жизни, а также назвала минимум одну причину, почему всем стоит побывать в ее родном городе Томске.

«Бьюти Баттл» – это шоу, где соревнуются стилисты-парикмахеры. Мы же скорее привыкли видеть вас в проектах, посвященных стилю в одежде. Чем вас привлекло кресло судьи именно на этом проекте?

Я считаю, что в образе работает не только одежда, а все детали в целом. Конечно, я – не эксперт в стрижках и укладках, хотя мне это очень интересно. На «Бьюти Баттле» я могу глубже погрузиться в эту сферу, а со своей стороны помогу частникам видеть образ в целом, а не только через прическу.

Механика шоу в том, что участники не просто стригут, красят и укладывают, но и проходят через сложные испытания. Может быть, какие-то из заданий особо привлекли ваше внимание?

У участников уже было первое испытание, где им нужно было подготовить невест в разных стилевых направлениях. Это на сто процентов моя тема, о которой я очень много знаю. Мне интересно, как ребята смогут отразить каждое направление с помощью укладки. Например, ту же готику. Если у участников поверхностные знания об этом модном направлении, и могут лишь скопировать прически из социальных сетей, то это будет сразу заметно. Обычно люди, которые не изучают историю моды глубоко и не разбираются в прическах, то проигрывают на подобных испытаниях.

Конечно, тут очень важны насмотренность и определенные навыки. Так сразу и не представишь, если не хватает знаний.

Согласна, хотя вот «невесту-готку» я сразу вижу перед глазами. Наверное, я бы в таком образе и выходила замуж!

Все испытания – это вызов для каждого из участников. А что вы бы могли назвать самым серьезным вызовом в собственной карьере?

Наверное, мой выход на телевидение в прошлом году и стал таковым. Это была новая сфера для меня, и я очень резко сделала в ней свои первые шаги и, можно сказать, что сразу взлетела. Поэтому из-за тех скоростей, на которых я работаю, для меня это было испытанием, которое я успешно прошла. Приходилось очень быстро обучаться важным для телевидения вещам, которых нет в моей сфере деятельности, где я уже чувствую себя как рыба в воде. К счастью, рядом всегда были классные наставники, которые давно работают на ТВ. Они очень быстро меня всему обучили.

Кого бы вы могли назвать своим наставником?

Их много. Миша Галустян подсказывал, что можно сделать, как себя вести. Он мне сказал, что если я потеряю непосредственность, то буду обычной говорящей головой. Непосредственность – это моя фишка. Он советовал: «Ни в коем случае не говори шаблонно, какими-то высокопарными фразами», потому что я же так не разговариваю в жизни. Так что он мне рекомендовал быть естественной. А Ваня Чуйков учил работать с суфлером. Я же никогда не говорю заученным текстом, всегда импровизирую, поэтому сначала было непросто. Мы с Ваней провели шесть часов в Останкино, использовали все виды суфлера – и того, по которому нужно читать, и тот, что на слух. Сейчас я произношу рекламные интеграции по суфлеру так, будто всю жизнь это только и делала.

А если говорить про вызовы не в карьере, а просто в жизни?

Материнство! Это самый жесткий вызов. Роль матери очень сложная и ответственная, к рождению ребенка нужно подходить готовой и морально, и физически. Поэтому для меня это было настоящее испытание.

Переезд в Москву из Томска не считаете вызовом?

Когда сейчас с высоты своих тридцати лет я вспоминаю об этом, то и думаю, что это было прикольное время. Хотя, было и страшновато, и зачастую непросто. Но, знаете, мама моего бойфренда называет меня танком, и это правда! Помню, у меня ничего не получалось, я ночевала вторую ночь на вокзале и звонила маме, а она спрашивала: «Ну, что? Домой поедешь? Я куплю тебе билет». А я отвечала: «Нет! Я останусь!». В этом плане я – очень волевой человек, и всегда готова бороться за свое место под солнцем. Так, кстати, и с телеком получилось. На самом деле, телевидение было моей главной целью, а блогинг случился сам по себе. Просто в какой-то момент людям стало интересно наблюдать за моей жизнью. Когда у меня начало получаться именно с телевидением, я поняла, что готовилась именно к этому всю жизнь. Все навыки и умения, которые я приобретала раньше, также оказались нужны именно здесь.

Что вы чувствуете, когда возвращаетесь в родной город?

Когда еще были живы бабушка с дедушкой, у меня была прямо ностальгия. Томск казался музеем моего детства, в котором очень приятно находиться. Вспоминались какие-то приятные моменты, потому что в городе были родные люди. Сейчас уже близких родственников там не осталось, родителей я перевезла в Москву. В Томске у меня тетя, но она часто к нам приезжает. Я очень позитивно отношусь к Томску, ведь там прошло мое детство и юность. Томск – очень красивый город, если хочется увидеть архитектуру дореволюционной России, причем деревянную, то нужно обязательно его посетить. Это скажет вам любой артист, который много путешествует по стране с гастролями. Мои слова подтвердят. В городе сохранились много деревянных строений, и когда ходишь по центру, кажется, что попадаешь в то старое время. Так что я всегда всем рекомендую побывать в Томске.