Более 35 фальшивых банкнот выявили в томских банках в 2022 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году в томских банках эксперты обнаружили 36 фальшивых банкнот. Это почти в три раза меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба томского Отделения Банка России.

Как и годом ранее, чаще всего мошенники подделывали банкноты значением в 5000 рублей (27 штук). При этом их количество уменьшилось в три раза. Поддельных тысячерублевых купюр обнаружили 3 штуки, 2000 рублей – четыре штуки, 500 рублей – две штуки.

Управляющий отделением томским Банком России Елена Петроченко отметила, томичи должны быть внимательными к любых купюрам, особенно если незнакомый человек просит разменять деньги в темном помещении.

Банкноты всегда необходимо проверять, хотя бы по три-пять признакам подлинности.

Напомним, в Томске в 2021 году в банках нашли более 100 фальшивых банкнот. Это на 43 купюры больше, чем в 2020 году.