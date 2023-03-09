Почти 10 тысяч медведей живут в лесах Томской области

В Томской области обитает почти 10 тысяч медведей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области обитает почти 10 тысяч медведей, больше всего косолапых животных – порядка 1,2 тысячи, проживает в Верхнекетском районе. Такие данные появились в Томскстате.

По данным статистиков, в Каргасоксском районе насчитывается 1183 медведя, Первомайском – 1145, Тегульдетском – 1150, меньше всего хищников зафиксировали в Бакчарском районе – 708.

В Томской области ведется охота на оленя, лося, медведя, 25 видов пушного зверя и 56 видов птиц. Разрешение на охоту есть у 52 тысяч человек — 5% от общего числа жителей региона.

Условия для охоты организуют и создают 50 охотопользователей. За ними закреплено 14 млн гектаров охотничьих угодий — 45% территории региона.

Напомним, скоро все медведи начнут выходит из зимней спячки. Вт 2022 году первые следы косолапых были замечены 8 апреля.