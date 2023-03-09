Жители Томской области стали чаще обращаться к уполномоченному по правам ребенка

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В Томской области местные жители стали чаще обращаться к уполномоченному по правам ребенка. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, количество обращений выросло на 20%.

Уточняется, что более 1 500 обращений получила омбудсмен Лариса Лоскутова за 2022 год. Это больше на 19%, чем за предыдущий год.

"Больше всего – по вопросам защиты права детей жить и воспитываться в семье и права на образование", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что в 2022 году помощь и поддержка была оказана 170 тысячам семей с детьми.