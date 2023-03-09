Выигравший «Битву сезонов» уроженец Томска Сергей Павловский записывает свой альбом

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27-летний уроженец Томска Сергей Павловский победил в шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» и выиграл один миллион рублей. Во время его выступления встали 97 из 100 судей. Павловский переехал из Томска в Москву 5 лет назад, на тот момент ему было 22 года.

«Реализовывать этот проект было сложно, но только до тех пор, пока не встретились люди, которые смотрели со мной в одном направлении и горели одной целью. Не имея связей в Москве, не имея нужных знакомств, делать какие-либо шаги в принципе непросто, но когда встречаешь людей, которые верят в тебя, все становится гораздо легче», – рассказал Сергей Павловский.

Как сообщила «МК в Томске» менеджер Сергея, выигранный миллион Сергей намерен потратить на запись собственного альбома. Альбом планируется выпустить в ближайшее время.

В машине, как правило, слушает те песни, которые записывает и которые нужно править или дополнять, на популярную музыку не остается времени.

Также она добавила, что у Сергея есть сестра – двойняшка Ксения, которая также обладает вокальными данными. Но из-за того, что деятельность девушки не связана с творчеством, планов на совместный дуэт у брата с сестрой нет.