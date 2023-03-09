Стало известно о смерти еще одного жителя Томской области в ДНР

Фото: Мэр Стрежевого

Мэр Стрежевого Валерий Дениченко сообщил в своем телеграм-канале о смерти еще одного бойца СВО из Томской области. Им был командир Станислав Юльевич.

"Сегодня стало известно, что 1 марта при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории ДНР погиб стрежевчанин подполковник С.Ю.Постернак, 02.05.1966 г.р", - говорится в сообщении главы Стрежевого.

Станислав Юльевич командовал батареей в составе зенитно-артиллерийского батальона танкового полка и погиб в ходе минометного обстрела у населенного пункта Никольское.

Дениченко добавил слова соболезнования и сообщил, что дату похорон напишет позже.