Мобилизованного по ошибке студента вернули обратно в Томск

Фото: Ксения Высотина

В Томск вернули мобилизованного по ошибке студента. Несмотря на положенную отсрочку, парень успел побывать на СВО. Историю студент одного из техникумов Томска Сергея рассказало издание "АиФ-Томск".

Томич рассказал журналистам, что повестку он получил в военкомате. Туда Сергей пришел во время мобилизации, чтобы узнать, годен он или нет. Там парню и вручили повестку.

"Моего друга мобилизовали, я пошел в военкомат и спросил, ждать ли мне повестку. Там ее и вручили. Только потом объявили, что студентам полагается отсрочка", - рассказал студент.

Сергей отметил, что ранее он уже проходил срочную службу. Всех тонкостей подготовки, а также деталей пребывания в зоне СВО он не раскрыл по причине секретности службы. Однако рассказал, что подготовка была качественной: мобилизованные осваивали тактику, тренировались стрельбе из стрелкового, снайперского оружия и гранатометов, а также специфику работы с дронами. После подготовки Сергея и его сослуживцев отправили в зону СВО, однако студент до туда не доехал.

Власти Томской области узнали, что из города мобилизовали студента. После чего, во главе с губернатором Владимиром Мазуром были приняли меры по возвращению Сергея домой. Теперь студент дома.